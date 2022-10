Il Chelsea affonda il Milan, Juve vince la prima in Champions: battuto il Maccabi

Vince la Juventus in casa contro il Maccabi, crolla il Mlan a Londra contro il Chelsea. Questo l'esito delle partite di questa sera valide per il terzo turno della fase a gironi della kermesse continentale. All'Allianz dopo la mezz'ora Rabiot firma il vantaggio, poi i bianconeri colpiscono ancora a inizio ripresa con Vlahovic. Negli ospiti entra Atzili e colpisce subito un palo, poi in campo va David e la riapre. Atzili prende un altro legno nel finale, ma Rabiot trova la doppietta e fa 3-1 (tre assist di Di Maria). Juve che mette in cascina i primi tre punti in classifica.