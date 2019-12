Il Chelsea esalta Azpilicueta e… prende in giro Cristiano Ronaldo

Il Chelsea vince e si qualifica agli ottavi di finale della Champions League. La squadra di Lampard festeggia e… scherza su Twitter. Curioso il post pubblicato dal profilo ufficiale del club in spagnolo che esalta il capitano blues Cesar Azpilicueta ma prende in giro, ironicamente, Cristiano Ronaldo.

I londinesi hanno vinto per 2-1 contro il Lille grazie ad un gol dell’esterno spagnolo che, con questa rete, è arrivato a quota 2 marcature in questa edizione della Champions League. Ecco allora il messaggio del Chelsea: “Azpilicueta ha più gol di Cristiano Ronaldo in questa edizione della Champions League”, ha scritto sul social network il club inglese. Proseguendo: “Dati, non opinioni…”. E in effetti, con una partita in più, il capitano blues ‘doppia’ il portoghese che, però, avrà a sua disposizione la gara di questa sera contro il Bayer Leverkusen per rispondere allo scherzo e superare il suo “rivale”…