Il Chelsea rimonta l’Ajax, ma tanti tifosi blues avevano già lasciato lo stadio…

Notte pazza allo Stamford Bridge, casa del Chelsea. I blues, sotto per 1-4 contro l’Ajax nel match valido per la quarta giornata del girone di Champions League, rimontano e trovano un pareggio insperato.

Grande gioia per i tifosi. Almeno per quelli che sono rimasti allo stadio…

TROPPO PRESTO – Come sottolineato da BT Sport, più precisamente dai commentatori d’eccezione come l’ex calciatore Rio Ferdinand e Lineker, molti tifosi del Chelsea, sul punteggio di 1-4 per gli olandesi, hanno abbandonato lo stadio per la troppa delusione e la poca speranza di poter rimontare il match. Peccato che la squadra di Lampard sia stata in grado di regalarsi una rimonta speciale e, dopo la prima rete di Jorginho, grazie ai gol di Azpilicueta, ancora dell’italiano e di James, ha portato a casa l’insperato 4-4. “Non puoi lasciare lo stadio. Non quando sai e conosci lo spirito della squadra di Lampard”, ha detto Ferdinand. “Abbiamo visto molti tifosi lasciare lo stadio davvero troppo presto. Ma perché? Perché? Lo spirito che insegna la squadra blues e di non arrendersi mai”, ha aggiunto Lineker.

Insomma, il Chelsea si è regalato una serata speciale, per come si era messa la gara, e l’ha regalata anche ai tifosi che ci hanno creduto fino all’ultimo secondo di partita…