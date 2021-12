Il Lille crede nell’impresa Champions, Létang: “Chelsea? Abbiamo vinto Ligue 1 contro Psg…”

Il numero uno dei francesi carico per il doppio confronto con i campioni in carica di Coppa

Ha destato tante polemiche il sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena, per ben due volte, nella giornata di ieri. Eppure, nonostante tutti gli accoppiamenti siano cambiati, uno solo è rimasto tale sia alla prima estrazione che alla seconda: quello del Lille che si è trovata in entrambe le circostanze contro il Chelsea .

Una sfida che sulla carta non sembra dare scampo ai francesi, anche se per Olivier Létang, presidente del club, tuttp è possibile. Intervistato dai microfoni di TMW a margine del Golden Boy 2021 assegnato ieri sera a Torino, il numero uno della società si è detto fiducioso per il doppio confronto di Coppa: "Sarà una sfida molto dura contro il Chelsea, ma tutto può accadere quando arrivi agli ottavi", le parole di Létang. "Siamo felici di affrontare i campioni in carica, vediamo cosa succederà. Perché possiamo vincere? Ci prepareremo, ma per ora la partita contro il Chelsea è lontana. Siamo stati campioni contro il Psg l'anno scorso, tutto è possibile. Nel nostro DNA c'è combattere, abbiamo una chance, non la stessa del Chelsea ma saremo competitivi".