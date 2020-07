Il Lione di nuovo in campo in attesa della Juventus

Juventus – Lione si disputerà venerdì 7 agosto alle ore 21. I bianconeri dovranno ribaltare la gara dell’andata per approdare ai quarti e sfidare una tra Real Madrid e Manchester City. Gli avversari francesi però non sono più scesi in campo dopo il lockdown e la paura è quella di arrivare non in forma alla gara di ritorno dell’Allianz Stadium.

LIONE, MINI TORNEO IN ATTESA DELLA JUVENTUS

Per questo motivo la società francese ha organizzato un piccolo torneo che si svolgerà nel suo stadio, il Gropama. Il Veolia Trophy si disputerà dal 16 al 18 luglio e parteciperanno anche Nizza, Celtic e Rangers. Insomma, il presidente Aulas ha trovato il modo per riportare i suoi in condizione e farli trovare pronti per una gara importantissima contro i bianconeri. Nei mesi scorsi il numero uno del club francese aveva attaccato più volte la federazione per la scelta di interrompere il campionato e assegnare il titolo al Psg ed ora avrà l’occasione per far tornare i giocatori in ritmo partita, seppur si tratti di gare amichevoli.