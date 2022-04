Il Liverpool non perdona: Villareal battuto 2-0

Primo tempo senza reti poi nella ripresa il Liverpool sfonda

Dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco non perdendo mai, stasera il Villareal è caduto sul terreno del Liverpool che ha battuto i gialli per 2-0. Un autogol di Estupinan su cross di Henderson e una rete di Mané permettono al Liverpool di vincere la semifinale d’andata di Champions League e di avvicinarsi alla qualificazione alla finale. La squadra di Klopp gioca un primo tempo di dominio ma con poca incisività eccezion fatta per un palo colpito da Thiago Alcantara. Nella ripresa i Reds accelerano, il Villarreal non riesce a uscire dalla propria trequarti e in due minuti subisce le due reti che decidono il confronto.