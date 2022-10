Il Milan in 10 in avvio per il rosso a Tomori nulla può contro il Chelsea

Il Milan perde ancora contro il Chelsea e in 180' non è riuscito a fare gol agli inglesi che a San Siro hanno vinto con il punteggio di 2-0. La quarta giornata della fase a gironi di Champions League è amara per i rossoneri che rimasti in 10 in avvio di match per il rosso diretto a Tomori (fallo da ultimo uomo), con conseguente calcio di rigore trasformato da Jorginho. Giroud sfiora il pari ma poi Aubameyang segna il 2-0 dopo un bello scambio al limite con Mount. Nella ripresa Milan con coraggio e Chelsea che ha difeso il doppio vantaggio sfiorando il tris in contropiede. Il cammino del Milan dopo questo ko si complica in Champions League. Ma con due vittorie negli ultimi 180' i rossoneri potranno qualificarsi agli ottavi di finale.