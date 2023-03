Il Milan pareggia contro il Tottenham e va ai quarti. Bayern 2-0 al Psg e passa

Il Milan pareggia 0-0 sul terreno del Tottenham e si qualifica per i quarti di Champions League grazie al successo di San Siro per 1-0. A Londra regna equilibrio per tutti i 90'. La squadra di Pioli chiude tutti i varchi e si crea due occasioni con Theo e Messias. Il Tottenham prova con il possesso ma non riesce a impegnare Maignan. Poi inglesi restano in 10 per il rosso a Romero. Dopo i sei di recupero finisce il match che certifica la qualificazione dei rossoneri.