Il Napoli sbanca Francoforte: Osimhen e Di Lorenzo affondano l’Eintracht

Il Napoli domina anche in Champions League. La squadra di Spalletti ha battuto in trasferta l'Eintracht Francoforte per 2-0 nel match di andata degli ottavi di finale. Gol nel primo tempo di Osimhen e poi nella ripresa di Di Lorenzo. Partita dominata dai partenopei che hanno imposto il ritmo e messo alle corde l'avversario tedesco. Tante le occasioni nella ripresa soprattutto quando l'Eintracht è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Kolo Muani.