Il Real Madrid contro ogni scaramanzia: ecco dove albergherà la squadra

Forte del 3 a 1 dell’andata, il Real Madrid sfida ogni scaramanzia; o almeno questo è quello che sembra vista la sede in cui la squadra alloggerà prima del ritorno dei Quarti di finale contro il Liverpool. Le Merengues, una volta arrivate nella città inglese, alloggeranno al Titanic Hotel, struttura che si trova vicino ad Anfield e di assoluto valore, come riporta anche il sito: “L’hotel a 4 stelle si trova all’interno di un patrimonio mondiale dell’UNESCO e una delle zone più iconiche della città, Stanley Dock. Progettato da Jesse Hartley (Albert Dock), lo Stanley Dock si trova sul fiume Mersey e faceva parte del porto di Liverpool. Un tempo era il più grande e completo sistema di moli storici del mondo“.

Il nome dell’albergo scelto non può che evocare il tragico incidente navale del 1912, da cui è stata tratta un’opera cinematografica famosa in tutto il mondo. A rendere la cosa ancora più curiosa è la data in cui si giocherà la partita tra Liverpool e Real Madrid: il 14 aprile, esattamente nell’anniversario del naufragio del Titanic.