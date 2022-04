Il Real Madrid perde 3-2 col Chelsea ma si qualifica. Decisivo ancora Benzema

Il francese ha realizzato il gol del 2-3 bei supplementari che ha qualificato il Real Madrid

La vittoria in trasferta del Real Madrid a Londra contro il Chelsea per 3-1 nel match di andata sembrava dover rendere facile il compito agli spagnoli al Bernabeu che invece hanno faticato più del previsto per centrare la qualificazioni alle semifinali di Champions League. Il Chelsea aveva chiuso i 90' in vantaggio 3-1 grazie ai gol di Mount, Rudiger e Werner. Rodrygo aveva allungato il match ai supplementari. Nell'extra time gol di Benzema che ha spostato la qualificazione dalla parte spagnola. Finisce 3-2 per il Chelsea che sfiora l'impresa.