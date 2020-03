Il record di Simeone: in Champions sempre vincente quando non sfida… Cristiano Ronaldo

L’Atletico Madrid ha eliminato il Liverpool in Champions League. Un successo insperato contro i campioni d’Europa in carica. Una vittoria, ottenuta nei tempi supplementari, che sa di record. Almeno per il tecnico Diego Pablo Simeone.

Per la verità si tratta di una statistica che riguarda il Cholo e… Cristiano Ronaldo. Infatti, nella fase ad eliminazione diretta, Simeone è sempre stato mandato fuori dal torneo da squadre che hanno avuto in rosa l’asso portoghese. Viceversa, quando non lo ha affrontato, ne è sempre uscito vincitore. Quella che sembra essere una maledizione potrebbe avere dei risvolti anche in quest’annata con il Lione che sfiderà proprio la Juventus di CR7 e siamo sicuri chi stia difando in questo momento Simeone…