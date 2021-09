Il tridente del Psg fa paura a Thiago Silva: siparietto social con Neymar…

Il difensore ex Psg "teme" il tridente con Neymar, Mbappé e Messi...

Uno scatto che era destinato ai media che avevano parlato di un feeling assente tra loro. Parliamo della foto che Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, aveva pubblicato su Instagram subito dopo la vittoria dei francesi contro il Manchester City, nella sfida valida per la seconda giornata del girone di Champions League. O'Ney, in posa con Messi e Mbappé aveva risposto in qualche modo mettendo a tacere quelle voci secondo cui il rapporto tra i tre attaccanti - Mbappé e Messi su tutti - non era ottimale. Ma il suo scatto è finito per diventare virale anche tra i rivali. Nei commenti al suo post social, infatti, ecco Thiago Silva, ora difensore del Chelsea, ma storico grande ex del Psg, scherzare proprio sulla forza dei tre calciatori nell'immagine.