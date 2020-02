Il Valencia pensa all’Atalanta, Celades ammette: “Il nome non attira l’attenzione ma il loro attacco…”

Reduce dal 2-2 contro l’Atletico Madrid, il Valencia pensa anche alla prossima sfida di Champions League contro l’Atalanta di mercoledì 19 febbraio. Il tecnico dei Pipistrelli Albert Celades non nasconde il proprio timore e mette in guardia l’ambiente riguardo la forza della Dea.

Come riporta Marca, l’allenatore ha avvisato tutti di non sottovalutare il rivale: “È una squadra che ha molte qualità. Il nome non attira l’attenzione, ma sono quarti in campionato e stanno facendo una gran stagione. Hanno un gioco davero vivace e sopratutto hanno il miglior attacco della Serie A. Sarà una gara complessa”, ha detto Celades. Vedremo, dunque, come gl spagnoli affronteranno la gara contro i nerazzurri. L’andata sarà a Bergamo mentre il ritorno si giocherà il 10 marzo.