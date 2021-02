Immobile sfida il Bayern Monaco: “Giusto premio per la Lazio. Sono i migliori ma proveremo a fare gara perfetta”

Dopo aver sfidato il Borussia Dortmund nel girone di Champions League, per la Lazio di Ciro Immobile è tempo di un’altra squadra tedesca, questa la più forte: il Bayern Monaco. Agli ottavi di finale del torneo, i biancocelesti se la vedranno con i campioni in carica. Una gara che, a detta del bomber laziale, sarà difficile ma allo stesso tempo affascinante…

A tutto Immobile

Alla vigilia della sfida di Coppa, Immobile ha rilasciato un’interessante intervista ai canali della Uefa: “È giusto considerare questa sfida un premio. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni. Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco. Faremo sempre quello che sappiamo, con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per giocare la partita perfetta”, ha detto l’attaccante.

Sui tedeschi: “Il Bayern è una squadra molto offensiva e veloce che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile fermarlo quando attacca. Cercheremo di dargli qualche problema sfruttando i suoi punti deboli. Chiaramente non avremo così tante occasioni come nelle scorse partite, quindi dobbiamo rimanere concentrati e provare a coglierlo di sorpresa. Affrontiamo i vincitori dell’ultima Champions League. Per noi è fondamentale capire ogni aspetto della partita, ma comunque vada saremo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in Champions. Arrivare qui dopo 20 anni è un grande risultato per il club e ci dà gioia”.

Sul duello personalissimo tra bomber con Lewandowki: “Cosa mi piace di lui? Che non è mai soddisfatto. Ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale. È un attaccante completo. Credo che attualmente sia il centravanti più forte del mondo, quindi dovremo stare molto attenti. È stato incredibile batterlo nella Scarpa d’Oro. Sfidare grandi giocatori come lui e Cristiano Ronaldo mi rende molto felice”.

Sulle qualità dei bomber e su aspetti personali: “Le qualità di un grande attaccante? L’egoismo. Penso questo sia un tratto comune degli attaccanti. Quando hai la porta davanti non pensi a nient’altro. Per istinto, gli attaccanti vogliono segnare a tutti i costi; a volte significa prendere decisioni d’impulso che in quel momento possono essere sbagliate. Molti miei gol arrivano grazie al lavoro di squadra e alle manovre, altri solo per istinto. Se sono superstizioso? Sì, certo. Ognuno ha le sue superstizioni e io sono anche del sud, quindi… Cerco di seguire la stessa routine quando gioco una partita. Voglio sempre segnare, ma so che non è sempre possibile; quando non riesco a segnare, cerco di rimanere concentrato sul gioco di squadra”.