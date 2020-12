Incredibile a Parigi: sospesa la sfida tra PSG e Basaksehir per insulti razzisti

Allo stadio dei Principi di Parigi il calcio si ferma. La sfida tra il Paris Saint-Germain e il Basaksehir è stata interrotta in seguito a insulti razzisti. Contrariamente ad altri episodi simili, stavolta il responsabile non è stato un tifoso, ma si tratterebbe di un assistente arbitrale, Sebastian Coltescu, reo di aver utilizzato epiteti provocatori all’indirizzo di Demba Ba. L’assistente, infatti, si sarebbe rivolto con il termine “negrito” nei confronti del giocatore, scatenando la sua reazione. L’attaccante avrebbe replicato: “Come mai ti riferisci alle persone di colore chiamandole ‘this black guy’, mentre per i bianchi non dici mai ‘this white guy’ ma solo ‘this guy’?”.

PROTESTA

Gli animi si sono presto agitati e le due squadre si sono fermate, interrompendo la partita. Il direttore di gara Haţegan ha cercato di convincere le formazioni a riprendere il gioco, ma senza successo. Nemmeno l’intervento del delegato Uefa e del dirigente dei parigini Leonardo è bastato a riportare la calma. Così il pallone si è fermato e gli strascichi promettono di essere davvero clamorosi.

GARA RIPRENDERA’? – Dopo lunghe trattative, si è deciso che le squadre torneranno in campo tra poco. L’arbitro che avrebbe rilasciato dichiarazioni razziste è stato sostituito da chi stava al Var. I due si sono scambiati i ruoli. Ma i turchi non intendono tornare in campo e la partita non riprenderà.