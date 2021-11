Inter agli ottavi grazie al Real Madrid: show dei Blancos, Sheriff travolto

Il Real Madrid travolge lo Sheriff e regala all'Inter la qualificazione agli ottavi di finale

Dopo la Juventus, l'Italia trova una seconda squadra agli ottavi di Champions League. L'Inter infatti conquista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta a distanza di dieci anni dall'ultima stagione. L'ultima presenza dei nerazzurri a questo punto della stagione risale al 2011/12, quando la formazione allenata da Claudio Ranieri si spinse fino agli ottavi venendo eliminata dal Marsiglia. Stavolta la qualificazione arriva grazie al Real Madrid, che indirettamente fa un favore agli uomini di Simone Inzaghi. I Blancos schiantano lo Sheriff Tiraspol con un netto 3-0. In gol Alaba e Kroos nel primo tempo e Benzema a inizio ripresa. Ora Inter e Real Madrid si sfideranno nell'ultimo turno del proprio girone. Un match ininfluente per determinare chi passerà agli ottavi, dato che entrambe sono qualificate. Tuttavia vietato rilassarsi: a Madrid ci sarà in palio il primo posto nel raggruppamento. Un dettaglio assolutamente non secondario o trascurabile.