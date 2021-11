Inter, Ausilio: “Squadra di valore, a gennaio nessuna cessione in vista”

Il direttore sportivo Piero Ausilio analizza gli scenari di mercato dell'Inter

L'Inter si gioca una buona fetta delle proprie speranze di passaggio del turno in Champions League contro lo Sheriff. Infatti i nerazzurri dovranno conquistare la vittoria per restare in scia del Real Madrid. Il direttore sportivo Piero Ausilio analizza le difficoltà dell'incontro ai microfoni di Sky Sport: "E' una partita difficile come tutte le gare di Champions, Non esistono partite facili a questo livello e la squadra ha meritato i punti che ha fatto. Abbiamo vinto all'andata, serve la migliore Inter per portare a casa punti".