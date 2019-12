Inter-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 10 dicembre

Inter-Barcellona, si gioca a San Siro oggi 10 dicembre alle 21,00 il sesto e ultimo appuntamento del girone di Champions League. In palio il passaggio del turno per i nerazzurri. Blaugrana già sicuri degli ottavi e della vetta del raggruppamento.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni – L’Inter si affida alle certezze: Handanovic in porta, trio difensivo composto da Godin, Skriniar e de Vrij. Brozovic in mezzo al campo con Vecino e Borja Valero. Esterni Biraghi e D’Ambrosio. In avanti coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Il Barcellona senza Messi darà spazio a molte riserve. In campo sicuramente il giovane Ansu Fati con Griezmann. Dietro ci sarà Neto in porta. In mezzo al campo Vidal e Rakitic, curiosamente obiettivi di mercato dei nerazzurri.

Inter-Barcellona streaming e diretta tv – La gara Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport al numero 252 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it.