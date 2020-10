Inter, Bastoni: “Importante anche il pari, non temiamo il Real Madrid”

L’Inter non va oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri vedono complicarsi la situazione in Champions League, dato che le prossime due sfide contro il Real Madrid saranno cruciali.

LE PAROLE DI BASTONI

Il difensore Alessandro Bastoni commenta il pareggio in terra ucraina ai microfoni di Sky Sport: “Meritavamo la vittoria per quello che si è visto in campo però quando non si riesce a vincere, non bisogna perdere. Siamo riusciti a strappare un punto alla squadra che settimana scorsa ha battuto il Real. Poteva andare meglio ma va bene così. Per noi cambia poco nel girone, non importa che sia il Real Madrid o lo Shakhtar, puntiamo a vincere e portare la nostra filosofia. Andremo a Madrid per provare a far la partita e vincere. Oggi abbiamo preso due traverse, abbiamo creato tanto e ci sta a volte di non buttare dentro la palla. Sono soddisfatto della solidità difensiva”.