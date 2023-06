Inter, Bastoni: “Stiamo bene per finale di Champions. Il giocatore che mi ha messo di più in difficoltà…”

Alessandro Bastoni è carico e fiducioso in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Intervistato da DAZN nel format 1vs1, il difensore dell'Inter ha detto: "Stiamo bene, in un momento in cui abbiamo fiducia: l'Euroderby ci ha ricaricato le batterie. Andiamo con grande fiducia a Istanbul: ansia? No, penso alla finale, ma per come son fatto io penso che sia stata la mia forza. La mia filosofia è che viviamo di questo, ma poi abbiamo la famiglia. Queste son le cose davvero importanti. E' fondamentale chiaramente, è una partita che tutti noi sogniamo sempre da bambini".