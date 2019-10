Inter-Borussia Dortmund streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 23 ottobre

Inter-Borussia Dortmund Champions League, fischio d’inizio ore 21,00. Si gioca a San Siro il match tra i nerazzurri e i tedeschi valido per il terzo turno del girone di coppa. Partita che si annuncia già decisiva per la squadra allenata da Antonio Conte, ferma ad un solo punto in virtù di un pareggio e una sconfitta.

Battere i tedeschi vorrebbe dire sperare ancora nella qualficazione e nel secondo posto nel girone. Impresa non facile ma che sarà, probabilmente, favorita anche dalle assenze nella squadra di Favre. Inter reduce dalla vittoria col Sassuolo, Borussia Dortmund dal successo contro il Borussia Mönchengladbach. La gara si annuncia entusiasmante.

Inter-Borussia Dortmund, le probabili formazioni – Inter senza Sensi, D’Ambroso e Sanchez. Vecino verso la panchina. Ecco allora che davanti ad Handanovic ci saranno Godin, De Vrij e Skriniar. Candreva e Asamoah sulla fascia con Brozovic, Barella e Gagliardini in mediana. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez certi del posto. Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Reus e Paco Alcácer. Akanji giocherà terzino destro, con Schulz o Raphael Guerreiro sulla fascia sinistra. In attacco la prima punta sarà Gotze, recuperato, supportato dal rientrante Sancho e Hazard insieme a Brandt. In mezzo al campo Witsel e Delaney.

Inter-Borussia Dortmund, streaming e diretta tv – La partita Inter-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky. Per poter vedere la partita in tv basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno al canale 201 del satellite e Sky Sport al canale 252 del satellite e godersi lo spettacolo della Champions League. La gara potrà essere vista live anche in streaming. Per seguire il match in tempo reale si potrà usufruire della piattaforma SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati di Sky anche da smartphone, tablet e pc.