Inter-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Borussia Monchengladbach si gioca questa sera mecoledì 21 ottobre alle 21.00 per la prima gara del girone di Champions League 2020-21. I nerazzurri saranno impegnato contro i difficili tedeschi che potrebbero dare del filo da torcere in ottica qualificazione nel raggruppamento dove il Real Madrid pare essere favorito al primo posto.

Inter-Borussia Monchengladbach, le probabili formazioni

L’Inter cerca il riscatto dopo la sconfitta nel derby. Per farlo si affiderà al ritorno di Bastoni in difesa, favorito su Kolarov. Handanovic in posta con D’Ambrosio e de Vrij a completare il pacchetto di dietro. Barella e Vidal in mezzo al campo con Hakimi e forse Darmian inizialmente in campo sugli esterni. Qualche chance di vedere Eriksen dall’inizio in sostegno di Lautaro Martinez e Lukaku. Scalpita anche Sanchez in panchina. Gli ospiti si affideranno a Sommer tra i pali; Ginter, Elvedi, Bensebaini in difesa; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt in mezzo al campo. In avanti Hofmann dovrebbe assistere Thuram e Pléa.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Thuram, Pléa. All. Rose

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Borussia Monchengladbach si giocherà, come detto, oggi mercoledì 21 ottobre 2020 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano. Calcio d’inizio previsto alle ore 21. Per vedere la partita in diretta ci sono diverse possibilità. Per gli abbonati Sky, sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per chi volesse gustarsi la sfida in chiaro, la partita di Champions League dell’Inter sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, sarà possibile vedere la gara anche su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play, il servizio di Mediaset appunto.