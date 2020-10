Inter-Borussia Monchengladbach, le formazioni ufficiali: Lukaku-Sanchez sfidano Thuram jr

Una sfida dal sapore di amarcord apre la campagna europea dell’Inter. I nerazzurri affrontano il Borussia Monchengladbach in una riedizione dell’ottavo di finale della Coppa dei Campioni del 1971/72, quando la formazione milanese si qualificò, complice anche l’annullamento della sconfitta rimediata in terra tedesca per via del lancio di una lattina che colpì l’attaccante Roberto Boninsegna. Oggi l’Inter approccia l’incontro con la consapevolezza di avere chance importanti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali del match di San Siro:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea