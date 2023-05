Inter, Brehme: “Nerazzurri hanno marcia in più del Milan. In finale poi…”

Riguardo all’imminente Euroderby, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Andreas Brehme, calciatore nerazzurro tra il 1988 e il 1992 .

“È sempre un derby, però l’Inter ultimamente mi sembra che abbia una marcia in più. Non vedo i nerazzurri inferiori ai rossoneri”.

I nerazzurri partono con un ampio vantaggio, un po’ come la vostra Inter in Coppa Uefa contro il Bayern nel 1988…

“Sono due epoche completamente diverse. Non si può paragonare il nostro calcio con quello di adesso”.

Per quali ragioni l’Inter attuale non ha vinto lo scudetto?

“Però è in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia. Quindi direi che la stagione non è positiva. Di più”.