Inter, Brozovic: “Ora sono sereno, ma devo crescere in fase difensiva. L’assenza di Sensi pesa”

Accanto ad Antonio Conte, in vista di Inter-Borussia Dortmund, in conferenza stampa c’era anche il centrocampista croato Marcelo Brozovic: “Sulla crescita mia personale negli ultimi mesi posso dire che per me sono cambiate un po’ di cose: sono diventato papà, ho lavorato anche da solo quando non sono stato bene. Il mister ha idee chiare e sono sempre a disposizione, sono sereno, mi piace giocare sempre la palla e aiutare i compagni. Posso però crescere molto, soprattutto nella fase difensiva: devo stare attento e guardarmi sempre intorno, devo perdere meno palloni. Assenza di Sensi? È un giocatore importante, senza di lui è un po’ più difficile giocare. Siamo una squadra generalmente forte, dobbiamo dimostrare e lavorare”.

Alla domanda rivolta al mister se la partita di domani fosse come una finale, il croato ha risposto stizzito: “Ma che cazz…”.