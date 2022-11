Inter cade contro il Bayern, il Napoli perde ma è primo nel girone

Due ko che non cambiano nulla nel girone con Napoli primo e Inter

Si è conclusa con due sconfitte per le italiane la fase a girone di Champions League. L'Inter è stata battuta nettamente dal Bayern che ha vinto 2-0 con i gol di Pavard nel primo tempo e Choupo-Moting nella ripresa. La sconfitta però non cambia nulla visto che i nerazzurri erano sicuri del secondo posto. Il Napoli è stato battuto dal Liverpool per 2-0 con gol di Salah a 4' dalla fine e di Nunez al 98'. La differenza reti premia gli azzurri che vincono il girone chiuso a pari punti con gli inglesi.