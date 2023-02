Inter, Champions fondamentale: 70 milioni di motivi per accedere ai quarti

Introiti fondamentali per il bilancio nerazzurro

La settimana del calcio europeo è pronta a coinvolgere anche l’Inter di Simone Inzaghi, che si prepara ad accogliere il Porto a San Siro per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita che farà registrare un altro tutto esaurito al Meazza. Lo stadio milanese fin qui in stagione ha sempre raccolto numerosi tifosi tra campionato e coppe.

Nella doppia sfida contro i portoghesi (il ritorno a Oporto è in programma il prossimo 14 marzo) la formazione nerazzurra va a caccia di un successo che la riporterebbe ai quarti del torneo dopo circa 12 anni. Questo turno della fase a eliminazione diretta manca da quando l’Inter fu sconfitta nella doppia sfida con lo Schalke 04, l’anno successivo a quello che valse il Triplete ai nerazzurri.

Il passaggio del turno, oltre al piano sportivo, è fondamentale per quel che riguarda l'aspetto economico. I club che sono passati agli ottavi di finale hanno già incassato il bonus partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (quasi 16 milioni per l’Inter) e la prima parte del market pool, basata sul piazzamento della Serie A 2021/22, che per l’Inter (seconda classificata) è valsa 6 milioni di euro.

A queste cifre si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi del torneo, che per l’Inter, che ha vinto tre partite, perdendone due e pareggiandone una, ammontano a oltre 10 milioni. Infine, la seconda parte del market pool, che si basa sul numero di partite disputate nella Champions 2022/23 e per la quale abbiamo stimato la cifra minima di circa 5 milioni.

Dunque, è noto che per la partecipazione l’Inter abbia incassato 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), mentre sul fronte ranking storico il club nerazzurro porta a casa 15,93 milioni di euro. Passando al market pool, come già detto, dovrebbero entrare altri 10 milioni circa nelle casse nerazzurre. Allo stato attuale (considerando anche i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi) l’Inter porta a casa quasi 58 milioni di euro.

Se i nerazzurri di Inzaghi dovessero però superare gli ottavi e approdare ai quarti di finale, la cifra crescerebbe fino a oltre 68,5 milioni di euro. Il tutto senza dimenticare un ulteriore match interno, che con un Meazza in splendida forma potrebbe regalare addirittura un nuovo record di incasso.