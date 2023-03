Inter con cuore, orgoglio e carattere fa 0-0 contro il Porto e va ai quarti

Dopo 12 anni l'Inter accede ai quarti

Redazione ITASportPress

L'Inter pareggia 0-0 sul terreno del Porto e ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Gara di grande sacrificio da parte dei nerazzurri che oppongono una grande resistenza ai padroni di casa, difendono il successo di San Siro. Gara equilibrata nella prima frazione: Lautaro e Dzeko ci provano per l'Inter, Matheus e Uribe per il Porto. Nella ripresa la squadra di Conceiçao attacca a testa bassa ma l'Inter chiude tutti i varchi e porta a casa il pareggio e la qualificazione. Rimpianto Porto per i due pali e il salvataggio sulla linea nel finale ma l'Inter stasera è sembrata quella di Belgrado contro la Stella Rossa nella sfida di Coppa Campioni a Belgrado. Dopo 12 anni l'Inter trova i quarti.

CRONACA - Che fosse una serata dai toni epici si era capito già nel primo tempo. Il Porto aveva iniziato a tenere alto il baricentro, provando a cercare l’imbeccata vincente. Uribe, Eustaquio e Taremi hanno provato nei primi 15 minuti di gioco a tessere delle trame di gioco senza però mai far male. La prima vera conclusione è nerazzurra, con Dzeko che con un potente tiro ha trovato la pronta risposta di Diogo Costa. Nei dieci minuti successivi emerge tutta l’importanza della posta in palio con le due squadre che provano a proporsi senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto. Al 39’ Evanilson a botta sicura cerca la gloria, ma Dimarco chiude lo specchio con un intervento che funge da esegesi del sacrificio nerazzurro in scena ad Oporto. Prima del riposo Lautaro di prepotenza fugge sulla destra e conclude di potenza da posizione defilata. L’estremo difensore portoghese blocca il tentativo.

La ripresa inizia in un clima di fuoco con i tifosi portoghesi che si ergono a vero dodicesimo uomo in campo. Il primo lampo è di Barella che di destro lascia partire un bolide che finisce fuori misura di poco. Il Porto fatica a costruire e quando lo fa si deve mettere contro il muro nerazzurro. Al 65’ è Darmian a stoppare la folata offensiva di Galeno. Grujic prima e Calhanoglu dopo tentano il gol sblocca match, ma senza successo. Gli ultimi 15 minuti vedono l’assalto totale dei portoghesi in cerca del gol che viene salvato sulla linea da Dumfries al 94’ e un minuto dopo dalla mano di Onana che devia sul palo il colpo di testa di Taremi. Finisce con un clima emozionale difficile da descrivere, ma che porta l’Inter tra le otto migliori squadre d’Europa.

TABELLINO

PORTO-INTER 0-0

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa; 11 Pepê, 2 Cardoso, 5 Marcano, 12 Zaidu (84' 22 Wendell); 46 Eustaquio (70' 20 André Franco), 8 Uribe, 16 Grujic, 13 Galeno; 30 Evanilson (70' 29 T. Martinez), 9 Taremi. A disposizione: 14 Claudio Ramos, 94 Samuel Portugal, 4 Carmo, 7 Veron, 17 Conceiçao, 19 Namaso, 67 Vasco Sousa, 70 Gonçalo Borges, 87 Bernardo Folha. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian (79' 37 Skriniar), 15 Acerbi, 95 Bastoni (73' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (79' 77 Brozovic), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (69' 33 D'Ambrosio); 9 Dzeko (69' 90 Lukaku), 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

AMMONITI: Darmian, Dzeko, Pepê.

ARBITRO — Arbitro: Szymon Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki, Listkiewicz (POL). Quarto ufficiale: Raczkowski (POL). VAR: Kwiatkowski (POL). Assistente VAR: Frankowski (POL).