Inter, Conte: “Addolorato per la scomparsa di Maradona. Pensiamo solo a lavorare”

L’Inter esce sconfitta contro il Real Madrid e vede avvicinarsi l’eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri sono a 2 punti, a meno cinque dai Blancos che occupano l’ultimo posto per approdare agli ottavi.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo versando lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio. Maradona rimarrà in maniera indelebile. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto il piacere di affrontare e marcare. Onestamente fatico a pensare che non ci sia più. Mi dispiace veramente tanto. Sono addolorato per la sua scomparsa. Per quanto riguarda la partita, è difficile giocare contro squadre contro il Real Madrid. Siamo andati sotto di un gol e siamo finiti in 10: così è difficile recuperare. Penso si sia vista la differenza tra noi e loro. Questo non ci deve abbattere, ma far capire che c’è una strada da percorrere. Non lasciamoci ammaliare da sirene che vengono dall’esterno. L’unica strada è quella del lavoro e della crescita sotto tutti i punti di vista. Non penso che la squadra sia carente in attacco. Segniamo molti gol. Per il resto penso che la gara si sia messa subito in salita. E’ stato difficile rimettersi in gioco anche per via di un’espulsione dovuta forse a un eccesso di proteste. All’andata eravamo stati più aggressivi”.