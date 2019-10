Inter, Conte: “Andiamo al Camp Nou a giocarci le nostre carte. Messi? Siamo pronti a tutto”

Siamo alla vigilia di Barcellona-Inter, sfida tanto attesa della seconda giornata di Champions League. Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte: “Andiamo al Camp Nou per giocarci le nostre carte, siamo una squadra bella e interessante che ha tanta voglia di crescere e fare bene. Affrontiamo una delle top squadre europee, fra le candidate alla vittoria finale, siamo pronti a giocarcela con o senza Messi nel loro schieramento. Possono segnare in qualsiasi momento, noi dovremo fare un match intenso, dai grandi ritmi, per far capire che siamo sulla strada giusta”.

Domani il Barça e domenica la Juventus: “Come sempre dico che la partita della vita è la prossima, quindi quella di domani in Champions. Non abbiamo bisogno di stimoli, vengono fuori spontaneamente”.

Il paragone di Mourinho: “Quell’Inter sappiamo bene cos’ha fatto, difficilmente si può ripetere. Impossibile oggi fare paragoni, sono epoche diverse e noi siamo all’inizio di un percorso nuovo, ci auguriamo possa portare gioie e soddisfazioni ai tifosi”.

Su Sanchez, possibile titolare: “Certe cose dette sulla sua simulazione non mi sono piaciute, lui vive per il calcio ed è uno a posto. Domani vedrete le mie scelte, di certo il cileno può darci tanto, anche in termini di esperienza. Va difeso per sabato scorso, si è alzato e non ha chiesto alcun rigore, non ha cercato contatti, va detto”.

Su Lukaku: “È out, non è partito con la squadra. Ha avuto un affaticamento al quadricipite, soffriva per quello già da un po’ di tempo”.