Inter, Conte: “Avremmo meritato qualcosa di più, non siamo stati cinici”

E’ già finita l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri, a San Siro, sono stati sconfitti per 2-1 dal Barcellona, venendo condannati dalla contemporanea vittoria del Borussia Dortmund sullo Slavia Praga. Queste le parole del tecnico Antonio Conte al termine del match.

RAMMARICO – “Le occasioni per vincere la partita le abbiamo avute, ci è mancato un pizzico di cinismo. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto: ci è mancato solamente il gol. La seconda rete di loro ci ha ammazzato, ci ha tagliato le gambe psicologicamente. In quel momento stavamo premendo. Dispiace, anche per l’atmosfera che c’era a San Siro: i tifosi ci hanno spinto dall’inizio alla fine. Con le prestazioni che abbiamo avuto, credo che avremmo meritato qualcosa di più. Ora dobbiamo rialzarci e riprendere il cammino. Mercato di gennaio? Adesso penso solamente a recuperare dei ragazzi dei quali abbiamo bisogno”.