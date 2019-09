Inter, Conte: “Barcellona? Non saranno felici di doverci incontrare…”

Sta per iniziare l’avventura in Champions League dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, nella giornata di domani, faranno visita allo Slavia Praga, con il tecnico che ha così parlato al sito ufficiale della UEFA.

OBIETTIVI – “Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, giocando un calcio che possa entusiasmarli e con il quale possano identificarsi. E’ difficile fissare obiettivi, vedremo strada facendo. L’importante sarà dare il 110% e non avere rimpianti. So quanto sia difficile vincere la Champions e so quanto sia doloroso perdere una finale. E’ una competizione nella quale un episodio, come un tiro che entra o esce dopo aver sbattuto sul palo, può cambiare tutto. Ci sono molti fattori da considerare, come lo stato di forma, le squalifiche o il calendario”.

SORTEGGIO – “Avere il Barcellona nel girone sarà affascinante, sarà una gara che ci spingerà a dare il massimo. Credo però che neanche loro siano felici di affrontare l’Inter. Affrontare le grandi squadre sarà per noi il modo migliore per vedere a che punto siamo”.