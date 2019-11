Inter, Conte: “Borussia? Ci attende uno stadio elettrico, servirà personalità”

Una gara fondamentale, quella che vedrà impegnata l’Inter nella serata di domani. I nerazzurri, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, faranno visita al Borussia Dortmund. Un match che è stato così presentato dal tecnico Antonio Conte in conferenza stampa.

BORUSSIA – “Sarà una partita importante, noi e il Borussia abbiamo gli stessi punti, mentre penso che il Barcellona sia già agli ottavi. I tedeschi sono una squadra forte e collaudata, che fa la Champions ormai da anni. Servirà grande attenzione, sappiamo bene che situazione ambientale siano in grado di costruire i loro tifosi: ci attenderà uno stadio elettrico. Servirà personalità: da gare come questa passa la nostra crescita”.

ATTEGGIAMENTO – “Ci difenderemo solamente se il Borussia ci metterà alle corte: noi scendiamo in campo sempre per giocarcela, non esiste casa o trasferta”.

BALOTELLI – “Non si può tollerare una situazione del genere nel 2020: assurdo e ridicolo parlare oggi di razzismo”.