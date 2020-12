Inter, Conte deluso: “Incredibile non aver trovato il gol. E gli arbitri…”

L‘Inter esce di scena nel modo peggiore dall’Europa. Il pari senza reti contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri alla doppia eliminazione da Champions ed Europa League.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini a Sky Sport: “Squadra scarica? Sono pareri dei giornalisti, non mi trovo d’accordo. La squadra ha fatto il suo dovere. Ha dell’incredibile che in 180 minuti non siamo riusciti a fare un gol con loro, nonostante il portiere avversario sia stato tra i migliori. Non sono d’accordo sulla mancanza di cattiveria. C’è rammarico e delusione, ma non penso che non ci siano state mancanze particolari. C’è stata solo la mancanza del gol e senza quello non si va da nessuna parte. Adesso che siamo usciti mi sento di poter dire questo: non siamo stati rispettati dagli arbitri in diverse situazioni. Sanchez è entrato al 75′ per fare 20 minuti. Ci saremmo andati a sbilanciare giocando con le tre punte. In mezzo al campo i giocatori erano contati. Ho preferito mettere una punta in più per giocarmi gli ultimi 20 minuti in modo diverso. Chi gioca contro di noi stravolge il sistema di gioco per affrontarci”.