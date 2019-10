Inter, Conte: “Esagerato parlare di finale, non dobbiamo perdere palla come col Sassuolo…”

Si gioca a San Siro domani sera, mercoledì 23 ottobre, la partita di Champions League fra Inter e Borussia Dortmund. I nerazzurri si giocano tanto per il prosieguo nella competizione, mister Antonio Conte ha detto questo nella conferenza stampa della vigilia: “Mi sembra esagerato parlare di finale, quella viene dopo. È una partita importante contro una squadra forte, hanno giocatori rapidi che possono far male in campo aperto. Abbiamo lavorato un solo giorno dopo il match col Sassuolo, bisogna stare più attenti a non perdere certe palle perché i tedeschi ci possono infilare. Fin dal primo giorno lavoriamo per fare punti su punti, in Champions potevamo fare meglio con lo Slavia, mentre meritavamo ben di più col Barcellona”.

Al Dortmund mancano elementi importanti: “Mi interessa poco – continua Conte -, noi dall’altra parte vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Pensiamo solo a noi stessi, non siamo capaci di giocare di rimessa, vogliamo fare possesso e costruire. A patto che non si subisca gol dopo aver perso palla come a Reggio Emilia. Domani daremo tutto per non avere rimpianti, andiamo a giocarci la partita”.