Inter, Conte: “Orgogliosi di poterci giocare la qualificazione”

Vigilia di Champions League per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, nella serata di domani, si giocheranno il passaggio del turno ospitando a San Siro il Barcellona. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

BARCELLONA – “Sarà una partita molto importante e per noi essere qui a giocarci la qualificazione deve essere un orgoglio. Quando c’è stato il sorteggio tutti avevano parlato di un girone molto difficile per noi. Noi vogliamo andare avanti, questo permetterebbe ai nostri giocatori di fare esperienza. Loro, anche se risparmieranno qualche giocatore, rimangono una squadra molto forte. Scenderanno in campo sereni e senza pressioni, visto che hanno già la certezza del primo posto. Noi dovremo essere bravi, consapevoli che potrebbe anche non bastare. Dovremo giocarcela con entusiasmo. Rispetto alla gara di andata siamo cresciuti, ma sappiamo che dovremo soffrire il loro possesso. Noi, però, cercheremo di metterli in difficoltà”.