Inter, Conte: “Pari diverso da quello con lo Slavia Praga. Hakimi? Dura perderlo”

L’Inter si salva contro il Borussia Monchengladbach grazie a una doppietta di Romelu Lukaku. I nerazzurri strappano un punto prezioso nel girone con Real Madrid e Shakhtar Donetsk.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “Penso che Eriksen abbia fatto una buona partita. Gli abbiamo chiesto di essere più deciso in fase di possesso, ma penso che abbia fatto una buona partita. Dobbiamo concentrarci sul campo, pensando a fare il nostro meglio. Sicuramente oggi non è stato semplice ricevere la notizia della positività di Hakimi. Oggi si è allenato con noi. Ho detto ai ragazzi di affrontare la situazione a testa alta. Penso che non si possa paragonare questa partita con quella dell’anno scorso con lo Slavia Praga. Il Borussia ha giocatori tecnici e veloci. Abbiamo fatto noi la partita, non ricordo parate di Handanovic. Sinceramente non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Si può migliorare in alcune situazioni. Oggi dalla panchina potevamo fare molto poco. Bastoni è tornato dal Covid, Brozovic viene da un affaticamento muscolare come Sensi. Nainggolan si è allenato con noi per la prima volta. Sanchez è da valutare”.