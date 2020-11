Inter, Conte: “Rispetto il Real, ma non firmo per un risultato prima di giocare”

Non è un turno a eliminazione diretta, ma Real Madrid-Inter sa tanto di gara decisiva. Entrambe le formazioni sono chiamate alla vittoria per rilanciarsi in classifica dopo una brutta partenza. I nerazzurri hanno due punti, mentre i Blancos sono a quota 1. Vincere diventa dunque importante anche per sfatare un tabù fastidioso.

RISPETTO

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte analizza il momento della sua squadra nella conferenza della vigilia: “Quella di domani sarà una partita importante, per noi e per loro. Tutte e due le squadre vogliono andare avanti nel torneo, sarà dura contro una formazione attrezzata per vincere la competizione. Lo dimostra la storia e quello che sono tuttora. Noi veniamo qui a giocarci la nostra gara con le nostre armi. Io non firmo per un risultati prima di giocare, è molto importante dimostrare di avere una nostra fisionomia ed idea. Abbiamo un grandissimo rispetto per il Real, poi alla fine vinca il migliore. Sanchez? Non posso dire se gioca, posso solo dire che oggi è tornato per la prima volta ad allenarsi”