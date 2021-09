Inter, Conte rivela: “Hakimi subì le gare col Real Madrid. Dumfries ottimo acquisto”

Antonio Conte ricorda l'esperienza in Champions League vissuta con l'Inter

L'Inter tenta di raggiungere la fase a eliminazione diretta in Champions League. Un traguardo sfumato anche sotto l'ottima gestione di Antonio Conte. Proprio l'ex tecnico ha raccontato le sue impressioni sul vecchio percorso e sul nuovo ciclo ai microfoni di Sky Sport: "Una cosa posso dirla con certezza, Hakimi ha un po' subito psicologicamente le due partite con il Real Madrid perché il suo sogno è quello di tornare a giocare lì. Ricordo l'errore che fece a Valdebebas, quel passaggio sciagurato: da lì in poi ha lavorato tanto, ha capito che doveva fare di più in fase difensiva ed è cresciuto. Se migliora nell'assist diventa un crack. Dumfries è un ottimo acquisto: deve essere inserito ma può essere un suo ottimo sostituto. I miei due anni all'Inter sono stati bellissimi e intensi, conservo ricordi e affetto per questo gruppo. Auguro il meglio all'Inter, di fare di più di quanto fatto in questi due anni".