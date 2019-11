Inter, Conte suona la carica: “Non abbiamo alternative, dobbiamo vincere”

Una gara da non fallire. L’Inter, nella serata di domani, farà visita allo Slavia Praga nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Un match nel quale i nerazzurri, se vorranno mantenere vive le speranze di passaggio del turno, saranno chiamati alla vittoria. Queste le parole del tecnico Antonio Conte a Sky Sport alla vigilia della sfida.

VINCERE – “Nel nostro percorso c’è un po’ di rammarico per alcune partite che avremmo potuto gestire meglio, ma abbiamo fatto buone prestazioni. Oggi non abbiamo più alternative, dobbiamo solo vincere. Sarà una gara dura, anche loro vorranno fare punti. Dovremo mettere in campo tutto, sapendo cosa ci aspetta dall’inizio alla fine. Dovremo essere bravi a saper soffrire e a colpirli quando ne avremo l’occasione: sappiamo come fargli male. Gagliardini e Politano? Sono recuperati e si allenano con il gruppo da un paio di giorni. Vedremo domani”.