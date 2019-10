Inter, Conte: “Tre punti importanti, sono notti che ripagano i sacrifici dei ragazzi”

Prima vittoria in Champions League per l‘Inter di Antonio Conte: meritato successo per 2-0 sul Borussia Dortmund a San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Sicuramente tre punti pesanti, il Borussia ha cambiato sistema mettendosi a cinque, vuol dire che aveva timore della fase offensiva nostra. È stata una gara tattica, hanno scelto di giocare a specchio e noi siamo stati bravi ad opporci, perché non l’avevamo preparata così. Poi loro sono tornati al 4-2-3-1 ma siamo riusciti comunque a consolidare la vittoria. Non era facile per noi fare una grande partita, avevamo molti infortunati, queste sono notti che ripagano il sacrificio dei ragazzi. Hanno fatto tanto con mister Spalletti per arrivare a questa qualificazione, ora vogliamo proseguire questo percorso. Adesso recuperiamo perché fra tre giorni si gioca col Parma, squadra che sta bene”.