Inter, Conte: “Vittoria da squadra vero. Siamo vivi, ma dobbiamo crescere”

L’Inter riesce a superare il Borussia Monchengladbach per 3-2. Con questo risultato i nerazzurri riaprono il discorso qualificazione, portandosi a soli due punti dall’ultimo posto utile per arrivare agli ottavi.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Se non si è una squadra vera, non si vince contro questo Borussia che è in un ottimo momento di forma. Secondo me abbiamo fatto una partita importante. Potevamo evitare sofferenze inutili, ma abbiamo affrontato una squadra forte. Siamo vivi nel nostro girone e questa è la cosa più importante. Quando c’è questo spirito di gruppo, diventiamo pericolosi per gli avversari. Quello che chiedo ai ragazzi è una crescita di responsabilità. Solo così possiamo puntare a qualcosa di ambizioso. E’ importante vincere queste partite perché dimostriamo di avere unità di intenti. Il gol all’ultimo secondo del primo tempo poteva ammazzarci. Avevamo creato tanto a differenza loro. Sinceramente abbiamo analizzato varie situazioni. Ci siamo accorti di aver sbagliato troppi passaggi. Loro hanno preso fiducia e hanno segnato questo gol. I ragazzi hanno bisogno di essere supportati. Ho spiegato loro che avremmo dovuto continuare sulla stessa strada perché avremmo vinto. Sono contento anche perché a volte si parla tanto, ma si concretizza poco e non si diventa credibili. Barella è cresciuto molto rispetto all’anno scorso. Può e deve migliorare. Il mio compito è cercare di far crescere lui e altri. Darmian? Abbiamo creduto in lui, è affidabile. Può dare la possibilità ad Hakimi di crescere”.