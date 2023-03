Inter, D’ambrosio: “Champions? Possiamo arrivare in fondo”

Intervenuto nel corso della presentazione del 18esimo Torneo Amici dei Bambini, Danilo D'Ambrosio è parso non avere dubbi sulle chance europee dell'Inter. Secondo il difensore nerazzurro, infatti, l' Inter ha tutte le carte in regola per giocarsi le fasi finali di Champions League. "Possiamo arrivare in finale, ne sono convinto. Il sogno è quello lì. Certo, c’è differenza tra sogno e obiettivo, servirà faticare tanto" ha concluso il classe '88.

"Ai quarti una squadra vale l’altra. Tutto sommato non ci è andata non male, non che sono contento del Benfica, ma bisogna essere realisti: altre squadre hanno qualcosa in più rispetto a noi” ha affermato Danilo D'Ambrosio sul discorso Champions League, che vede l'Inter prossima ai quarti di finale contro il Benfica. I match andranno in scena rispettivamente martedì 11 e mercoledì 19 aprile.