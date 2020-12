Inter, D’Ambrosio: “Ci aspetta un match pieno di ostacoli contro lo Shakhtar”

Inter-Shakhtar, utima partita della fase a gironi della Champions League. Nerazzurri a caccia di una vittoria per avere la possibilità di passare agli ottavi. Danilo D’Ambrosio, alla vigilia del match, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati.

C’è un po’ di rammarico per l’andamento del girone?

“Il rammarico purtroppo è che domani la qualificazione non dipende solo da noi. Per non avere altri rimpianti a fine partita dovremo fare assolutamente tre punti. Ci aspetta un match pieno di ostacoli, dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione perché lo Shakhtar ha le qualità per crearci problemi, dovremo dare il 110% per essere a posto con noi stessi”.

L’anno scorso hai giocato più da esterno di centrocampo, quest’anno più da difensore: cosa cambia?

“L’anno scorso ho giocato più come esterno che da terzo della linea difensiva, il mister però con il suo modo di lavorare ci offre varie soluzioni per essere pronti a ricoprire diverse zone del campo. Non è quindi importante la posizione ma il collettivo, raggiungere i nostri obiettivi di squadra”.

È il gruppo più forte da quando sei all’Inter?

“Sono qui da tanti anni ma non è giusto fare paragoni. Rispetto al passato, sicuramente è cambiato il modo di lavorare e di approcciarsi a questa maglia. Sono sicuro che continueremo a crescere perché c’è una mentalità vincente”.