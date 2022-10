Inter, Darmian: “Contro il Barcellona lucidità e attenzione nell’arco dei 90′”

L'esterno nerazzurro ha presentato il match contro il Barcellona

Dopo la vittoria di Plzen l'Inter si prepara per la terza sfida del GRUPPO C contro il Barcellona. In vista del match che si giocherà domani a San Siro alle 21, Matteo Darmian ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di vigilia:

"Sappiamo che domani per noi sarà una gara importante e difficile. Serve mettere determinazione e attenzione. Loro sono una squadra fortissima, ma noi dobbiamo dimostrare in campo di essere altrettanto forti. Siamo l’Inter e dobbiamo cercare di fare il massimo per vincere. Il momento è difficile, ma noi giocatori dobbiamo prenderci le responsabilità e siamo chiamati a dare di più".

"Penso che da parte nostra non ci sia nessuna presunzione. Conosco bene tutti i miei compagni. Nonostante il momento di difficoltà abbiamo la voglia di uscirne insieme perché siamo un gruppo unito. Da parte nostra c'è la voglia di rimettere le cose a posto. Dobbiamo mantenere lucidità e attenzione nell’arco dei 90 minuti".

"Per noi la sfida di domani sarà una grande opportunità. Sappiamo che loro hanno giocatori di qualità che possono risolvere il match in qualunque momento, ma noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l’occasione".

"Sappiamo che Lukaku per la squadra è importante però la sua assenza non deve essere un alibi. In questo periodo dobbiamo esser bravi a sopperire alla sua assenza anche perché abbiamo degli attaccanti fortissimi".