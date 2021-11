Inter, Darmian: “Vogliamo migliorare in Champions. Gli ottavi un piccolo passo”

L'Inter si impone sullo Shakhtar Donetsk. Matteo Darmian commenta la vittoria della sua squadra

L'Inter supera lo Shakhtar Donetsk e ora attende buone notizie dalla sfida tra Real Madrid e Sheriff. Una vittoria degli spagnoli qualificherebbe i nerazzurri agli ottavi di Champions League. Un grande risultato per una squadra che nelle ultime tre stagioni ha sempre mancato il pass per la fase a eliminazione diretta. L'esterno Matteo Darmian interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match di San Siro: "Stiamo bene fisicamente e mentalmente, questo è ciò che dimostriamo in campo. Fin da inizio stagione abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso, magari in campionato abbiamo lasciato per strada qualche punto ma sicuramente la via è quella giusta e la vittoria di stasera è importante. Raggiungere gli ottavi vorrebbe dire aver raggiunto un piccolo obiettivo, ovvero migliorare il nostro cammino in Champions rispetto allo scorso anno. Oggi siamo scesi in campo con la giusta attenzione e determinazione, nella ripresa abbiamo concretizzato le occasioni e vinto la partita".