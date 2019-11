Inter, De Vrij carica l’ambiente: “Pronti per lo Slavia Praga”

Una gara che l’Inter non può fallire. Nella serata di domani, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, i nerazzurri faranno visita allo Slavia Praga. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, ha parlato il difensore Stefan De Vrij.

STAGIONE – “Se è la stagione migliore della mia carriera? Siamo ancora agli inizi, è lunga. Mi sento bene, ma dovremo giocare ancora tante gare. Gioco in Italia da tanti anni, in Europa si gioca in modo diverso, più fisico e intenso. Lo Slavia è una squadra che corre tanto”.

DIFESA – “In Europa è molto più difficile non far segnare gli avversari, specialmente quando di fronte hai avversari come Messi e Suarez. Lo Slavia qualcuna l’ha persa facilmente, ma gioca e attacca molto bene. Noi ci alleniamo quotidianamente per non subire reti, siamo pronti”.