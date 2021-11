Inter, Dimarco: “La Champions un sogno. Quando senti l’inno…”

Parla l'esterno nerazzurro

Federico Dimarco, difensore del’Inter, ha rilasciato un'interessante intervista al sito della Uefa in vista della sfida dei nerazzurri contro lo Sheriff: "Sono nato nerazzurro, sento questo amore dentro di me. Provavo questo sentimento ancor prima di giocare nell’Inter, fin da bambino. Quando l’Inter perdeva stavo male. L’esordio? Era una partita di Europa League e ricordo che era prima di Natale. Per me era un sogno che diventava realtà, una cosa che sognavo fin da bambino. Vestire la maglia della squadra che tifavo era incredibile", ha detto il calciatore.