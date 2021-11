Inter, Dzeko: “Io scelto per fare questi gol. Inzaghi ci ha chiesto pazienza”

Edin Dzeko racconta le sue sensazioni al termine della vittoria dell'Inter sullo Shakhtar Donetsk

Edin Dzeko si conferma attaccante di razza e punto di forza per l'Inter. Il bosniaco è risultato determinante nel match contro lo Shakhtar Donetsk che ha permesso ai nerazzurri di mettere un piede agli ottavi di finale. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV al termine del match di Champions League: "Il mister ci ha detto di non giocare sui centrocampisti, loro vogliono giocare sempre dentro. Io e Lautaro abbiamo chiuso sempre al centro del campo, in generale abbiamo fatto un gran pressing, potevamo fare uno-due gol sulle palle rubate, il portiere però ha fatto grandi parate. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare gol, ma il mister ci ha chiesto di avere pazienza. L’Inter mi ha preso per fare questi gol, possono essere decisivi speriamo di raggiungere uno degli obiettivi già stasera. Io sto bene qui con questi campioni, lo scorso anno hanno già dimostrato il loro valore. Cerco di dare sempre il massimo, quando vinci sei anche più contento. Ho imparato che non devi mai mollare, se metti la testa giù ne sbagli sicuramente altri".